PF faz busca e apreensão em endereços do senador Marcos do Val

Senador tem criticado atuação do ministro Alexandre de Moraes (STF).

A Polícia Federal cumpre na tarde desta quinta-feira (15) mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Marcos do Val (Podemos-ES). Como o parlamentar tem foro privilegiado, a operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





Agentes da PF estão no gabinete dele no 18º andar do Senado Federal, assim como apartamento funcional na Asa Sul e na residência do senador no Espírito Santo.





O senador tem criticado a atuação de ministros do STF, sobretudo de Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das FakeNews.





Em fevereiro, o próprio Moraes mandou abrir inquérito contra do Val para apurar suposto crime de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação.





À reportagem, a assessoria de imprensa do senador afirmou que o parlamentar não vai se pronunciar ainda.





(Diário do Poder)