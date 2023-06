QUEM PROCURA, ACHA! BANDIDO QUE DESAFIOU AS AUTORIDADES É ASSASSINADO EM MORADA NOVA/CE

O homem que causou polêmica nas últimas semanas por desafiar as autoridades policiais e se intitular estuprador de crianças, foi morto neste domingo (11/06), na comunidade de Cipoada, em Morada Nova. O indivíduo, conhecido como Cebolinha, chegou a ser preso no início da semana na mesma localidade.





Após ser solto em audiência de custódia, Cebolinha passou a circular pelas ruas de Ibicuitinga, deixando os moradores da região preocupados com sua presença. Após as ameaças de estupro de crianças postadas em vídeo terem viralizado, foi registrado um clima de tensão e medo entre a população do local.





A notícia da morte do indivíduo dividiu opiniões na região, entre aqueles que consideram a ação como um ato de justiça e os que discordam da violência como solução para o problema. De qualquer forma, a polêmica envolvendo Cebolinha chega ao fim com o seu assassinato. Não se tem informações da autoria desse sinistro.





Com informações Alto Santo Notícias