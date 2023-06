SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL PRENDE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTAVA FORAGIDA DA JUSTIÇA

O Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e Armas - NCTD - da Delegacia Municipal de Sobral com apoio operacional do Núcleo de Investigação Generalista (NIG), prendeu, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, nas primeiras horas de hoje (13/06/2023), a pessoa de Francisca Aurivânia Ramos da Costa, investigada por integrar Organização Criminosa (art. 2° da Lei n° 12.850/2013).





O mandado judicial de prisão preventiva foi expedido em 2019 pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza durante a operação policial "Os Covardes" que resultou, no mesmo ano, na prisão de dezenas de investigados que pertenciam a uma organização criminosa atuante em todo o estado do Ceará. A capturada se encontrava foragida da Justiça desde então.





Por meio da inteligência policial, a equipe tomou conhecimento de que uma das investigadas estava abrigada no residencial Nova Caiçara, na cidade de Sobral. Diante disso, foram realizadas diligências no sentido de ratificar a informação. Logo após, localizado e confirmado o endereço onde a investigada se encontrava, os policiais do NCTD, com apoio operacional do NIG, realizaram o cumprimento do mandado de prisão.





Após os procedimentos cabíveis à Polícia Civil, a capturada foi conduzida ao sistema penitenciário, de onde será apresentada à autoridade judiciária competente.