STF tira vaga de pastor bolsonarista que ocuparia lugar de Deltan

O Supremo Tribunal Federal decidiu manter Luiz Carlos Hauly, do Podemos, no lugar de Deltan Dallagnol na Câmara, após o deputado ter sido cassado.





A decisão foi submetida ao plenário virtual da Corte e terminou no fim da sexta-feira (9). O placar foi de 6 votos a 3.





O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia decidido que a vaga deveria ficar com o deputado do Itamar Paim, do PL. Em um recurso apresentado pelo Podemos, porém, o ministro Dias Toffoli reviu a decisão do TRE e manteve a vaga com o partido.





Acompanharam o voto de Toffoli os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso.





Já Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber concordaram com o TRE do Paraná.





Créditos: O Antagonista