Vereador de Sobral defende Dom Vasconcelos e condena comportamento de Ivo Gomes

A novela de embates que envolve políticos e religiosos na Região Norte do estado ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (21), quando o vereador de Sobral, Mário Victor, discursou na Câmara Municipal repudiando o comportamento do prefeito da cidade, Ivo Gomes. Que havia criticado o Bispo da Diocese, Dom Vasconcelos.





O parlamentar saiu em defesa do líder religioso e voltou críticas ao gestor municipal.









Confira também nota oficial compartilhada por Mário:





"Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, postou um vídeo em suas redes sociais em que aparece o nosso Bispo de Sobral, Dom Vasconcelos, em um jantar promovido por uma fiel católica. No referido vídeo, há um texto que diz “o hospital do coração pode se acabar mas a lagosta e o camarão, jamais”. As insinuações do prefeito de Sobral com relação ao Bispo Diocesano é mais um ataque a Igreja Católica e aos cristãos. Não é a primeira vez que o Prefeito ataca a honra do nosso Pastor. Em recente vídeo chegou a afirmar que “a Igreja para mim é um dos grandes males da humanidade”. Como cristão, não poderia ficar omisso e, por isso, gostaria de me solidarizar e externar meu apoio ao Bispo Diocesano de Sobral, Dom Vasconcelos, e repudiar, veementemente, as insinuações e ataques orquestrados pelo prefeito Ivo Gomes".