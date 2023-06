Submarino desaparecido fica sem oxigênio, após tempo estimado pelas autoridades esgotar

Se esgotou, na manhã desta quinta-feira (22), o prazo estimado pelas autoridades dos Estados Unidos para a duração do oxigênio no Titan, o submarino desaparecido que desceu às profundezas do Oceano Atlântico para visitar os destroços do Titanic.





Na tarde da última terça-feira (20), em entrevista coletiva, o capitão do Primeiro Distrito da Guarda Costeira Jamie Frederick afirmou que o Titan ainda tinha 40 horas de oxigênio, tempo que esgotou nesta manhã.





As buscas, no entanto, ainda seguem para as cinco pessoas da embarcação: o empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, empresa proprietária do submersível, Stockton Rush.





O submersível pesa cerca de 10 toneladas e é feito de fibra de carbono e titânio, possuindo cerca de 6 metros. Para embarcar, o preço a pagar é salgado: US$ 250 mil por pessoa, para uma viagem de oito dias.





O quinteto embarcou, no último domingo (18), na aventura de conhecer um dos mais icônicos navios da história. O RMS Titanic foi construído em 1912 e fez sua viagem inaugural no dia 10 de abril, partindo do porto britânico de Southampton com destino a Nova York. No entanto, jamais chegaria ao seu destino, naufragando em sua viagem inaugural. Atingido por um iceberg, teve seu casco perfurado e afundou. Mais de 1,5 mil pessoas morreram na tragédia, já que a imponente e luxuosa embarcação não tinha botes suficientes para abrigar todos os seus ocupantes.





A expedição começou com uma jornada de 740 quilômetros até o local do naufrágio. O submersível começou sua descida no domingo de manhã, mas perdeu contato com a tripulação do Polar Prince, o navio de apoio que transportou a embarcação até o local, 1 hora e 45 minutos após a descida, segundo autoridades.





(CNN)