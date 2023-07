A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE MAIS DUAS PESSOAS EM SOBRAL

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos de integrarem um grupo criminoso na cidade de Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva policial foi realizada na tarde dessa sexta-feira (28).





Após receberam informações sobre uma mensagem com teor de ameaças que estaria circulando em redes sociais envolvendo um grupo criminoso, o Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), com apoio do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), ambos da Delegacia Regional de Sobral, realizaram diligências e identificaram duas pessoas que estariam relacionadas com a mensagem. As diligências para a captura dos suspeitos contaram com a participação de equipes dos demais núcleos da Delegacia Regional de Sobral.





Os suspeitos foram identificados como Luis Henrique Fideralino Sousa, de 25 anos, que já tem passagens por roubo a pessoa e tráfico ilícito de drogas; e Matheus do Nascimento Silva, de 20 anos, que já tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. Com a captura, foram apreendidos os aparelhos celulares dos suspeitos, que serão utilizados para subsidiar novas investigações. Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa. Em seguida, os homens foram colocados à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.