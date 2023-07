A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA "UTI": jovem sobralense precisa urgente de cirurgia que custa R$ 55 mil

De acordo com o atestado médico, o paciente de 19 anos tem risco de morte súbita.

Um jovem de 19 anos de nome Felipe Rodrigues do Monte, que mora no Conjunto Jatobá II, Cohab II, no grande Sinhá Saboia em Sobral-CE, que sofre de problemas cardíacos desde os 17 anos de idade, está precisando com urgência de uma cirurgia chamada de Ablação FA (procedimento de escolha para o tratamento de algumas arritmias cardíacas).





De acordo com o atestado médico, devido ao quadro clínico, o paciente tem risco de morte súbita e ausência de resposta às medicações impossibilitando-o de forma permanente às atividades laborais. Portador de cardiopatia grave, Felipe Rodrigues usa um marca-passo e está sendo acompanhado pelo serviço de Cardiologia e Eletrofisiologia da Clínica do Coração de Sobral.





Felipe está na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) e como todos os usuários sabem, a espera é longa. Apenas o Hospital Carlos Alberto Studart Gomes Messejana (Hospital do Coração de Fortaleza), realiza o procedimento, que custa em média R$ 55 mil, de acordo com a família de Felipe.





O atestado descreve ainda que devido ao problema, o paciente tem dispneia, mesmo nos moderados esforços, apresentando-se em insuficiência cardíaca classe funcional II-III, astenia aos esforços em parte causada por Fibrilação Atrial Paroxística observado no eletrocardiograma e holter, entre outras disfunções causadas pela doença.





“Eu estava começando minha faculdade de Administração, mas tive que trancar. Foi recomendado repouso e uso da medicação normalmente. A gente estava com esperança de conseguir a cirurgia de graça, só que infelizmente tem a demora do SUS que não dá para esperar. Já fazem três que estou na fila de espera”, disse Felipe Rodrigues.





“Devido à questão da urgência estamos fazendo uma vaquinha no Instagram: x.felpes, que está indo até bem, mas ainda falta muito. A vaquinha está sendo feita pelo pix: (88) 981855483: Felipe Monte”, finaliza Felipe.





Por Edwalcyr Santos