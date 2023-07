Acusado de matar a ex com 15 facadas é denunciado por feminicídio

O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou no domingo (9) Gleydson Alves Antão, de 40 anos, acusado de matar a ex-companheira com 15 facadas na cidade de Missão Velha, no interior do Ceará.



O crime ocorreu em no dia 25 de abril. A técnica de enfermagem Maria Tereza Xavier, de 35 anos, foi assassinada na casa onde morava, no Centro da cidade. Após matar a vítima, Gleydson atentou contra a própria vida, mas foi socorrido e preso em flagrante.

De acordo com a denúncia da promotora de Justiça Raphaela Dutra Lopes, Gleydson "agiu de forma livre e consciente, no contexto de violência doméstica e familiar, por motivo torpe, com meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima".

Segundo testemunhas, o relacionamento do casal era marcado por discussões, humilhações e agressões. Em 3 de novembro de 2022, o homem proferiu xingamentos contra a vítima e a agrediu fisicamente. Na ocasião, Maria Tereza registrou um boletim de ocorrência e, meses depois, acabou o relacionamento, mas o acusado não se conformou.

Ainda conforme o Ministério Público, no dia do crime, ele foi à casa da vítima sob o pretexto de entregar ovos de Páscoa para a filha dela. Porém, na residência, golpeou a mulher, que teve o corpo encontrado pela própria mãe, ex-sogra do acusado.

Preso em flagrante, Gleydson confessou o crime para a polícia, mas alegou legítima defesa. A vítima deixou três filhos de uma relação anterior.

