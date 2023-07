Avô e dois tios são presos após vítima menor gravar vídeos, em Cascavel

Investigadores da Polícia Civil do Ceará prenderam três homens acusados de estuprar uma adolescente de 16 anos. As prisões ocorreram em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a investigação, a jovem foi estuprada pelo avô de 73 anos e pelos dois tios, um de 24 e outro de 51 anos. Os agressores se aproveitaram da relação familiar com a vítima, que morava com o avô desde os 13 anos. A adolescente conseguiu comprovar os crimes registrando em vídeo. A autoridade policial representou pela prisão dos marginais tendo sido atendida pelo judiciário através da expedição de mandados com base na provas obtidas.. Os nomes dos abusadores não serão divulgados para proteger a identidade da vítima.





(Blog César Wagner)