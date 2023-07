Ambulância de Santa Quitéria se envolve em acidente com mais dois carros na BR-020, em Caucaia/CE

Uma ambulância de Santa Quitéria se envolveu em um acidente, na manhã desta terça-feira (11/07), com mais outros dois veículos. O fato ocorreu por volta das 9h30, no km 383 da BR-020, em Caucaia, com uma colisão traseira entre os três.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cinco pessoas ficaram feridas levemente, sendo quatro que ocupavam a ambulância e um condutor de outro carro envolvido. As vítimas, que não tiveram identidade divulgada, foram socorridas pelo Samu.





Até o fechamento desta matéria, a PRF continuava acompanhando a ocorrência no local.





(A Voz Sta. Quitéria)