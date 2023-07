Fazenda Esperança sedia Feira da Gorj Agropecuária

O evento contou com a participação de criadores e empresários do ramo, além de autoridades políticas da região.

A Gorj Agropecuária realizou nos dias 8 e 9 de julho, na fazenda Esperança a Feira e Exposição de animais para venda. O evento foi uma grande oportunidade aos produtores agropecuários para que possam adquirir uma melhor genética em seu plantel de animais.





A Feira da Gorj Agropecuária foi realizada na Fazenda Esperança, um empreendimento do empresário Dr. Oscar Rodrigues, onde consta da instalação de um moderno e amplo parque de exposições, pertencente ao município de Cariré. Na ocasião foram disponibilizados animais das raças Gir, Nelore, Girolando, entre outros. O evento contou com a participação de criadores e empresários do ramo, além de autoridades políticas da região.





O empresário Dr. Oscar Rodrigues recepcionou os participantes do evento, entre eles, o prefeito de Cariré Antônio Martins, entre outros empresários de várias cidades da região.

O evento já faz parte do calendário de feiras agropecuárias do Ceará. A Fazenda Esperança fica localizada entre os municípios de Sobral e Cariré na estrada que liga Sobral ao distrito de Bonfim, próximo ao distrito de Almas, pertencente ao município de Cariré.

Por Leew Vasconcelos