Wesley Safadão é a primeira atração confirmada para o Festeja Nova Russas 2023

O cantor Wesley Safadão é atração confirmada para a edição do Festeja Nova Russas 2023, realizado pela prefeitura do município. É o segundo ano seguido que o artista se apresenta na capital do crochê, na Arena de Eventos.



O show está previsto para acontecer no dia 13 de agosto, em alusão à Padroeira do Município, segundo a prefeita Giordanna Mano.

Demais atrações deverão ser anunciadas.

No ano passado, mais de 60 mil pessoas passaram pelo local e se embalaram ao som de atrações nacionais, consolidando como importante festival nos sertões de Crateús.

