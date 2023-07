BRIGA DE FACÇÕES em Amontada (Ce) teve escola invadida com morte e lesões (vídeo)

A escola Raimundo Alves Parente no distrito de Amontada (Ce) onde estava havendo uma quadrilha junina com crianças foi invadida na noite desta sexta-feira, 30, por homens que disparam tiros contra um rapaz de nome Maurício que veio a óbito. Duas jovens também foram atingidas, uma em virtude do impacto de projéteis teve a perna quebrada; outra foi atingida de raspão.





No mesmo dia no período da tarde já havia ocorrido um tiroteio em outro distrito de Amontada - Sabiaguaba, entretanto, ninguém saiu ferido.





Informações dão conta que o genitor de Maurício havia sido morto recentemente, e que a motivação dos crimes seria uma briga de facções que dominam o município. A PM reforçou o policiamento.

(Blog do César Wagner)