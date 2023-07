ASSALTO EM GROAÍRAS (Ce) mostra o tamanho da crença na impunidade; VÍDEO

O assalto ocorrido neste sábado no município de Groaíras, interior do Ceará, quando marginais armados invadem de cara limpa um estabelecimento comercial e subtraem óculos, dinheiro e outros bens, mostra mais uma vez que a outrora paz nas cidades pequenas, realmente é coisa do passada. Nada consegue brecar a ação criminosa. Luz do dia, câmeras de segurança, exposição de imagens. Nada! É a confiança na impunidade e por consequência o descrédito do sistema punitivo. Assista.

(Blog do César Wagner)