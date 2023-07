Capacete salva motoboy baleado na cabeça em tiroteio no Ceará

Um entregador baleado na cabeça sofreu apenas ferimentos leves graças ao capacete. O trabalhador de 47 anos, que não teve a identidade revelada, fazia um serviço de delivery na noite de sexta-feira (30) na cidade de Iguatu, no Ceará, e ficou no meio de um tiroteio.





Conforme policiais que atuam no município, dois homens armados atiraram com objetivo de matar as pessoas que iriam receber a entrega; os tiros, no entanto, acabaram atingindo o entregador.





"A vítima foi atingida de raspão por um disparo de arma de fogo, em uma via pública, enquanto descia de sua motocicleta", afirma a Secretaria da Segurança Pública, em nota. O trabalhador foi levado desacordado até o hospital por pessoas que testemunharam o crime.





Ele sofreu ferimento leve no couro cabeludo, mas o projétil não chegou a ferir o crânio, segundo o Hospital Regional de Iguatu. Conforme profissionais da unidade de saúde, a bala ficou alojada no capacete. O homem baleado já recebeu alta e prestou depoimento à Polícia Civil de Iguatu sobre o caso.





Investigação aos foragidos





Após o tiroteio, os criminosos fugiram do local. A Polícia Civil investiga o caso, e policiais militares fazem buscas no Bairro Padre Cícero, onde ocorreu o tiroteio. Até a manhã deste sábado (1º), ninguém havia sido preso.





"A Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, está a cargo das investigações e realiza diligências e oitivas para elucidar o caso", afirma a Secretaria da Segurança.





