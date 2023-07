Colisão frontal entre duas motos deixa dois jovens gravemente feridos, em Santa Quitéria

Uma colisão frontal entre duas motos deixou duas pessoas gravemente feridas no final da manhã desta sexta-feira (21/07), na avenida Melquíades Mourão, no Alto do Farol, em Santa Quitéria.



Eduardo Lima de Oliveira, 23, residente no bairro Flores, havia acabado de sair do trabalho, a fábrica de calçados Democrata e ao ultrapassar, entrando na faixa contrária, bateu de cheio no outro veículo, pilotado por Adriano Melo Ximenes, 23, morador do centro. Ambulâncias do Samu e do Hospital Municipal foram enviadas para o local. Os dois foram socorridos rapidamente, onde foi constatado trauma de face e fraturas, tendo sido transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, com quadros que inspiram cuidados.

O trecho é o mesmo onde ocorreu um outro acidente nas mesmas circunstâncias, no ano de 2019, com vítima fatal, durante o horário de pico/saída dos colaboradores da referida indústria.

