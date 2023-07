“Minhas impressões digitais sumiram”, diz mulher com síndrome rara

Durante 20 anos, Nerys Phillips lutou contra a eczema excruciante com esteroides tópicos, mas foi forçada a interromper o tratamento com os cremes após ser diagnosticada com síndrome da manga vermelha em março deste ano. A condição, conhecida também como síndrome do vício em esteroides, fez com que escocesa desenvolvesse erupções cutâneas em todo o corpo, a sensação de ter a pele submersa em água fervente e alergia ao contato com objetos comuns do dia a dia, como chaves e tomate.



“O principal tem sido a dor. É como se minhas mãos e braços estivessem em uma chaleira com água fervendo. A pele descama por toda parte. É nojento. Na verdade, é revoltante”, afirma a ex-gerente ao jornal britânico Mirror.

Nerys não consegue desbloquear o celular com a impressão digital depois que a pele dos dedos descamou drasticamente. “Tentei fazer o reconhecimento, pensei que estava quebrado, mas olhei e minhas impressões digitais não estão mais lá”, conta. Agora, ela carrega um pequeno aspirador para limpar a pele descamada que deixa por onde passa.

A pele dela ficou tão inchada e dolorida que a escocesa não suporta sequer o toque do marido. “Não dividimos a cama porque não podemos. Não podemos dar as mãos ou nos abraçar, doeria muito, não podemos ter contato físico. Tenho sorte de meu marido ser um bom homem e estar ao meu lado, mas isso realmente ultrapassou os limites”, lamenta.

Um teste de alérgeno feito em janeiro mostrou que a escocesa desenvolveu alergia a ácaros e cromo – presente nos tomates, chaves e maçanetas das portas. “Isso deixa minha pele inflamada, então não posso ir a lugar nenhum, estou presa em casa”, acrescentou.

Ela passou a comprar refeições prontas diariamente por não conseguir segurar uma faca para cortar os alimentos. Nerys não consegue ter uma boa noite de sono devido à coceira constante e à sensação de frio o tempo todo. Ela acorda às 5h da manhã todos os dias. “Alguns dias acordo e estou toda inchada, vermelha, e com manchas. Mas não é nem sobre isso, é como eu me sinto. É a dor”, lamenta.

