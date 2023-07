Delegado Leonardo Barreto assume o comando da Academia Estadual de Segurança Pública (Ce)

O delegado Leonardo D'Almeida Couto Barreto, até o momento, era diretor do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Ingressou na instituição em 2009, sendo, atualmente, delegado de polícia de classe especial. Leonardo Barreto é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). É professor universitário e da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp). Enquanto delegado, atuou como diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM), bem como, em outras unidades da PC-CE.





Barreto também possui MBA em Gestão da Segurança Pública e é especialista em Direito Penal. Concluiu o curso de Gestão de Cena de Crime ofertado pela Brigada Criminal e pelo Serviço Regional de Perícia Criminal da Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris (DRPJ de Paris). O delegado é instrutor da disciplina de Investigação de Homicídios no curso de nivelamento da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).









SSPDS





CÁ PRA NÓS: Parabéns e muito sucesso ao colega Leonardo Barreto (1° delegado a exercer a função). Competência e determinação tem de sobra. Parabéns também ao governador Elmano e ao secretário de Segurança Samuel Elânio pela escolha. O rodízio na direção das vinculadas é salutar e necessário. Na Ciops - Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança - tivemos a honra de comandá-la e até hoje como o único representante da Polícia Civil. Que venham outros e se implementem de vez o rodízio. (Editor)





(Blog César Wagner)