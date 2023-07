BARBÁRIE: Mulher suspeita de mandar matar o próprio filho é presa em Beberibe

A vítima foi morta a pauladas e chegou a ser socorrida pela própria mãe.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com apoio operacional de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (6), uma mulher, de 53 anos, suspeita de mandar matar o filho, de 21 anos. Um adolescente de 16 anos, apontado como executor do crime, foi apreendido. Ambas as ofensivas ocorreram em Beberibe. Um celular e objetos usados no crime foram apreendidos pelos agentes.





Segundo informações policiais, o homicídio ocorreu no bairro Morro Branco, em Beberibe. A vítima, que tinha 21 anos e possuía passagens por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e invasão de domicílio, foi morta a pauladas. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes do atendimento médico.





Após as investigações, a Polícia Civil identificou, por meio da Delegacia Municipal de Beberibe, que a mãe da vítima, identificada como Maria Graciene de Almeida Nascimento, de 53 anos, que chegou a socorrer o filho, foi quem mandou matá-lo. Um dos executores foi um adolescente de 16 anos, que possui atos infracionais por tráfico de drogas e crime contra a administração pública.





Maria Graciene e o adolescente foram conduzidos à Delegacia. Na unidade, um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado foi lavrado em desfavor do adolescente e a mãe foi autuada em flagrante pelo mesmo crime. Diligências seguem com foco em prender os demais partícipes deste crime, que já foram identificados.





