Ferreira Gomes unidos novamente; Cid e Ciro tramam para recuperar poderes

Reunião foi estratégica para retomada de capital político.

O recente retorno da paz no Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Ceará, é um do sinais de que a Família Ferreira Gomes planeja um retorno concreto ao comando do estado.





Nesta sexta-feira (7), o senador Cid Gomes se reuniu com líderes e representantes do PDT cearense. Na presença de seu antigo oponente, André Figueiredo, Cid conversou com seus pares e expôs os próximos passos para a retomada de poder. Em uma das mesas do Bredo Restaurante, o senador primeiro revelou que a paz entre ele e André foi promovida por Carlos Lupi com aval de Ciro Ferreira Gomes. Para a surpresa de todos na mesa, os irmãos voltaram a conversar.





A jogada é só uma ponta do Iceberg que começa a surgir no trajeto do navio do Abolição. Leia-se, Elmano de Freitas e Camilo Santana. A dupla é o alvo das próximas ações dos FG.





Para tal, foi lançada uma lista de exigências ao PT, como critérios para reestruturação da aliança com o PDT. Veja-os a seguir:





Izolda Cela será a candidata à prefeita de Fortaleza. Sarto não teria vez PDT. Esqueçamos a candidatura de Izolda em Sobral. Cid Gomes atropela Sarto com o nome de Izolda. O prefeito da capital, é claro, não foi consultado sobre sua desistência à reeleição. Apenas não terá legenda do PDT. Assim como o ex-gestor Roberto Cláudio que também foi deixado de fora destas alterações de curso. Guilherme Landim é o candidato a presidente da Assembleia na vaga de Evandro Leitão. Os FG exigem o cargo para o PDT e vetam Fernando Santana, como também Osmar Baquit e Romeu Aldigueri. O único nome que os FG engolem fora Guilherme Landim é Salmito Filho. Ciro será o candidato a senador no lugar de Cid Gomes em 2026;





As exigências são o primeiro passo de um plano estratégica já formulado pelos sobralenses para retomar o poder no estado. Nos bastidores, já é possível ouvir sobre intenções de Cid em dar uma rasteira em Elmano e Camilo. Dentre as evidências, uma já se revlou concreta nesta sexta (7). Quando um senador da república, Cid Gomes, compareceu à sede do Legislativo cearense e se quer comuinicou sua presença ao presidente da casa. Evandro Leitão não foi nem mesmo comunicado sobre a presença do senador na Assembleia.





Uma segunda descortesia de Cid Gomes com o presidente foi convidá-lo para o almoço, sinalizando que teriam uma conversa franca e reservada e ao chegar no Bredo Restaurante encontrar o local repleto de jornalistas.





No tabuleiro do xadrez político do Ceará, Camilo Santana se encontra em Fortaleza, Elmano acaba de retornar da Serra da Ibiapaba, após participar do Plano Plurianual. E os Ferreira Gomes continuam na capital cooptando aliados para concretizar sua nova ascensão.





Fonte: CN7