“Inacreditável”: diz médico aterrorizado com estrago que Linha de Cerol causou em rosto de paciente; veja vídeo

Um vídeo angustiante tem chocado a internet nesta quinta-feira (6), mostrando as consequências terríveis da imprudência envolvendo uma brincadeira aparentemente inofensiva: soltar pipa, conhecida como “empinar papagaio” na região do Amazonas.





O uso de linhas revestidas com cerol, mistura de cola e partículas de vidro, ou ainda as perigosas linhas chilenas que possuem pó de quartzo e óxido de alumínio, tendo ainda 4x mais poder de corte que as de cerol, o que transforma o simples ato de soltar pipa em uma ameaça real. Durante as disputas entre as pipas, é comum que essas linhas se rompam e fiquem penduradas em áreas urbanas, representando um perigo para pedestres e, principalmente, motociclistas.





Um homem foi vítima desse perigo iminente, sofrendo uma lesão grave no rosto que partiu metade da sua cabeça, deixando a parte superior quase descolada. Ao dar entrada no hospital em estado gravíssimo, sua condição deixou os médicos chocados. Até o momento, não há informações sobre sua sobrevivência. No entanto, um vídeo do incidente se espalhou rapidamente pelas redes sociais, despertando indignação e preocupação.









(Portal CM7)