DENÚNCIA: DESPERDÍCIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO RENATO PARENTE, EM SOBRAL

Uma moradora disse que quando chegou no bairro, em maio, o vazamento já existia.

Um vazamento de água, na rua Tenente Coronel Ezio Lima Verde, no bairro Renato Parente, incomoda os moradores. De acordo com a denúncia enviada por um morador do bairro, o Sr. Antônio Rodrigues, para o canal Chama Paraíso da Paraíso FM, há meses que a água vaza na rua. A reportagem do Sistema Paraíso identificou outro vazamento na rua Aprígio Célso, paralela à Ten. Cel. Ezio Lima Verde.





Uma moradora que não quis se identificar disse que quando chegou na rua Ézio Lima Verde, em maio, o vazamento já existia. Outro morador, chamado Igor Michel disse que há mais de três que vaza água na rua. Um Sr. que estava trabalhando em uma obra residencial no bairro disse que não adianta chamar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), porque o órgão simplesmente ignora.





A água escorre por várias ruas e cai em uma galeria de drenagem pluvial recentemente construída. A água dos dois vazamentos se encontra na Rua Francisco das Chagas Muniz e continua até cair na galeria.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do SAAE, mas não teve retorno.





Por Edwalcyr Santos