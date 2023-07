DESCASO: Estradas que interligam localidades de Aracatiaçu continuam em péssimas condições

O problema que já poderia estar sendo resolvido depois das chuvas, continua o mesmo.





Depois de um inverno com fortes chuvas que danificaram as principais estradas vicinais que interligam oito localidades do distrito de Aracatiaçu, distante da sede, Sobral, 65 quilômetros, o problema que já poderia estar sendo resolvido, continua o mesmo. De acordo com o blog ‘Eudes Quinto com o Povo’ do radialista Eudes Quinto, geralmente a manutenção das vias é feita só nos meses de novembro e dezembro, o que significa que os residentes das localidades prejudicadas, ainda terão mais de cinco meses de espera pelo trabalho que é, na verdade um paliativo, segundo o radialista.

“Chega a ser irônico a grandiosidade do evento de 250 anos de Sobral, exibindo a linda Princesa do Norte ao Brasil e o mundo com grandes festas, cachês altíssimos destinados às apresentações, mas enquanto isso uma parte majoritária de Sobral está sofrendo descaso da própria prefeitura”, diz Eudes Quinta na matéria publicada em sua página.





O Portal Paraíso no mês de abril noticiou o problema de mobilidade das comunidades devido à situação das estradas quando as enchentes danificaram vários trechos das vicinais e destruindo ainda uma passagem molhada da principal via que liga a comunidade de São Joaquim ao distrito de Aracatiaçu e outras localidades, deixando os moradores praticamente isolados.





De acordo com o radialista as comunidades mais prejudicadas são: Lages, Assentamento Bom Sucesso, Fazenda Várzea Grande, comunidade de São Joaquim, Assentamento Logradouro, Assentamento São José III, Assentamento Flores, Assentamento Emasa e acesso ao Distrito de Aracatiaçu.





Por Edwalcyr Santos