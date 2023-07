Empresário é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento comercial em Missão Velha/CE

O comerciante Fabrício Guedes da Silva, de 41 anos, foi morto a tiros dentro de sua própria loja, na manhã desta terça-feira (18), no município de Missão Velha. A vítima chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).





Imagens que circulam as redes sociais mostram Fabrício conversando com uma pessoa no celular, no momento em que dois homens invadem o estabelecimento comercial e efetuam os disparos contra o empresário. Uma mulher, que estava ao lado da vítima, no momento do homicídio, não foi atingida.





Segundo informações policiais, Fabrício Guedes tinha passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Via CN7