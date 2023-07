LAMENTÁVEL: Governo Lula exclui 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família

Outras 2,5 milhões de famílias podem perder os pagamentos nos próximos meses.

Nesta terça-feira (18), o governo federal iniciou o pagamento do Bolsa Família do mês de julho para 20,9 milhões de famílias. O número total de beneficiários é de 1 milhão a menos do que era pago até dezembro de 2022 pelo Auxílio Brasil.





Desde que assumiu a Presidência, o governo Lula tem feito corte no número de famílias que recebem o benefício. O valor médio entregue às famílias também reduziu este mês, mesmo com os acréscimos para famílias com filhos.





Em junho, o governo pagou R$ 14,9 bilhões, sendo o valor médio de R$ 705,40 por família. Em julho, são R$ 14 bilhões entregues, sendo em média R$ 684,17 por família.





Além dos R$ 600 do programa, o Bolsa Família agora paga adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos e benefícios variáveis de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes com idades de 7 a 18 anos.





O governo deve retirar outras pessoas da lista nos próximos meses, pois acredita-se que 2,5 milhões de pessoas recebem os repasses de forma indevida.





Com informações do portal Pleno News