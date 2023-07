POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ PRENDE EM FLAGRANTE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO

Na data de hoje, dia 19/07/2023 (quarta-feira), Policiais Civis lotados na Delegacia Municipal de Coreaú-Ce, realizaram diligências no sentido de elucidar a autoria e as circunstâncias de um crime de homicídio ocorrido próximo ao distrito de Araquém, localidade de Riacho Fundo. Na ocasião, populares encontraram às margens de um açude daquela região, próximo à CE 240, a vítima de nome Fabrício Barbosa Gomes, de 18 anos de idade.





Cientes de tais informações, a equipe da Polícia Civil de Coreaú-Ce foi a campo e veio a tomar ciência de que o autor de tal infração penal seria a pessoa de nome Francisco Gerônimo da Silva, onde, inclusive, ele veio a confessar o crime no momento de sua abordagem. Na ocasião, Francisco Gerônimo veio a informar aos policiais qual o instrumento que utilizou para a prática do crime, bem como a sua motivação: no dia anterior aos fatos, teve uma severa discussão com a vítima, onde a mesma veio a agredir Francisco Gerônimo com um cabo de machado. Em seguida, Francisco Gerônimo pegou uma barra de ferro e ceifou a vida de Fabrício. Desta feita, ao autor dos fatos fora dado voz de prisão em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura dos procedimentos cabíveis de Polícia Judiciária. No mais, Francisco Gerônimo encontra-se recolhido na Penitenciária Industrial Regional de Sobral, à disposição da Justiça.