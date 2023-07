Yury do Paredão, deputado que "fez L", será expulso do PL

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, anunciou nesta quinta-feira (20) a expulsão do deputado federal Yury do Paredão (PL-CE). A decisão foi tomada após uma reunião entre ambos na sede do PL em Brasília. Vale lembrar que o deputado está licenciado do cargo.





“Recebi na sede do PL Nacional o deputado Yury do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais de nossa legenda”, disse Valdemar em rede social.





A confirmação da expulsão foi feita por Valdemar em uma publicação nas redes sociais e veio à tona após a divulgação de uma foto em que Yury aparece fazendo o gesto do “L” ao lado de ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Em maio deste ano, o deputado federal também foi fotografado ao lado de Lula e outros políticos do PT, o que desagradou membros do PL.





O processo de expulsão foi iniciado pelo Conselho de Ética do Ceará, que recomendou a saída do parlamentar. Essa punição máxima também era o desejo da maioria dos deputados, que acreditavam que a expulsão seria uma forma de evitar que novos gestos semelhantes ocorressem.





Com a expulsão do PL, Yury do Paredão está livre para se filiar a outro partido sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.





(Gazeta Brasil)