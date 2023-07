Menino de 10 anos é picado por jararaca na zona rural de Santa Quitéria/CE

Uma criança de 10 anos deu entrada no Hospital Municipal de Santa Quitéria, na noite desta terça-feira (18/07), após ter sido picada por uma cobra jararaca.





O fato aconteceu no distrito de Saco do Belém. A vítima, de iniciais L.F.O., estava indo ao banheiro, que fica do lado de fora da casa, quando foi atingido pelo animal no pé. Relatando dor de cabeça e também no local onde foi picado, ele foi transferido para o Hospital Regional Norte, em Sobral, para receber o soro antiofídico.





A serpente é uma das quatro espécies venenosas mais comuns encontradas no Estado.





A orientação do Corpo de Bombeiros é que, se por acaso for picado por uma cobra, o primeiro passo é manter o membro atingido o mais parado possível, já que o movimento ajuda a espalhar o veneno pelo corpo mais rapidamente, podendo, assim, chegar a vários órgãos vitais.





Enquanto a ajuda não chega, o ideal é que se lave o local picado com água e sabão para limpar a ferida e impedir a entrada de mais veneno ou micro-organismos. A vítima deve ser hidratada e, ao ser transportada para um hospital, que seja feito em uma maca, evitando esforços e movimentos.





(A Voz de Sta. Quitéria)