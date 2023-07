INUSITADO: Policial surpreende ao algemar noivo durante casamento: "te declaro preso em minha vida"

Um casamento que aconteceu em Porto Nacional terminou com o noivo algemado e preso. Mas, calma. Tudo não passou de uma brincadeira, bem romântica por sinal. A noiva é policial militar e depois de dizer o tão sonhado 'sim', na frente do padre e de várias testemunhas, pegou as algemas e deu voz de prisão ao noivo com uma declaração de amor um tanto inusitada: "Eu te declaro preso perpetuamente em minha vida".





A cerimônia de casamento de Thallya Nobrega Oliveira Guimarães, de 25 anos, e Jordan Guimarães, de 26, foi realizada na Capela Imaculada Coração de Maria, no dia 23 de junho. Para muitos, seria mais um casamento religioso, mas a noiva fez questão de tornar o momento inesquecível. Após a troca de alianças, um barulho de sirene surpreendeu os convidados e o noivo. Ele não sabia do que estava por vir.





Não era uma viatura de polícia. Pelo corredor, surgiu uma mini policial, toda fardada. Diante do altar, a menina cumprimentou a noiva de forma semelhante ao que é feito nos batalhões de polícia.





"Permissão senhora, soldado Isadora, permissão para entregar as algemas. Permissão para me retirar”. A menina, sobrinha de Thallya, é aluna de um Colégio Militar e já está acostumada com esse tipo de apresentação.





A noiva dá voz de prisão e usa as algemas para prender a mão dela junto com a do noivo.





"Você disse sim e temos muitas testemunhas aqui presentes. Então a partir de agora você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que você disser e fizer poderá e vai ser usado contra você. Você não tem direito a um advogado. Você tem direito a uma ligação, contanto que ela seja para a minha pessoa. Com isso, eu te declaro preso perpetuamente em minha vida".





Segundo Thallya, o discurso foi inspirado no trabalho dela e em filmes norte-americanos, com algumas adaptações para o momento.





"O discurso foi feito com base nas minhas ideias, baseado no que vivo e inspirado nos filmes americanos, as algemas são de verdade, são as minhas pessoais que eu uso no trabalho mesmo. A chave estava no bolso da minha sobrinha que entrou fardada, não ficamos algemados para sempre, mas a prisão em minha vida é sim perpétua", enfatizou a noiva.





Jordan é engenheiro e Thallya, policia militar. Os dois namoram há nove anos, desde quando estudavam no ensino médio. Durante esse período, eles sempre se apoiaram. Thaylla foi aprovada no último concurso da PM do Tocantins, no ano passado e lembra que o marido foi o seu maior incentivador.





