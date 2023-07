MORADORES DE CRATEÚS RELATAM TEREM AVISTADO DISCO VOADOR

O fato teria acontecido na localidade de Pendência, na zona rural do município de Crateús, que fica a cerca de 350 km da capital Fortaleza.





Segundo o relato de um dos moradores que é caçador, ele saiu para caçar durante o dia, quando ele estava prestes a voltar no início da noite, ele teria avistado no meio do mato e na escuridão, uma luz muito forte no céu que passou próximo dele, ele disse que seguiu tentando avistar o que seria, e relatou que acredita ter visto um disco voador.





Outras pessoas também na mesma localidade, logo após este episódio, relataram que estavam saindo de uma festa e no meio da madrugada avistaram uma luz, que estava acompanhando o grupo de pessoas, e logo depois terminou sumindo.





Via TV Zap News