O AUTOR DO TRIPLO HOMICÍDIO EM RAFAEL ARRUDA AINDA NÃO FOI PRESO!

O autor do triplo homicídio ocorrido na noite do dia 24/07/2023, no distrito de Rafael Arruda, Antônio Carlos Batista, 41 anos, natural de Itapipoca/CE, ainda não foi capturado pela polícia.





Antônio Carlos Batista, assassinou covardemente a golpes de faca, três cidadãos: Raimundo Nonato Arruda (advogado), 59 anos, Manoel Filho Brito, 58 anos e Anastácio Amorim de Arruda, 65 anos.









DENUNCIE





Quem souber informações do paradeiro do assassino, entrar em contato com a Polícia (190) ou (88) 98230-1317 (Núcleo de Homicídios). O sigilo e o anonimato são garantidos.