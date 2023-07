PM APREENDE ADOLESCENTE DE POSSE DE DUAS ARMAS DE FOGO EM GRANJA/CE

Na manhã desta quarta-feira, dia 26, com informações repassadas pelo Núcleo Avançado de Inteligência de Camocim, juntamente com o apoio do DPI Norte, a Polícia Militar, fez um cerco em uma topique que vinha da cidade de Camocim com destino a Sobral, e lograram êxito em apreender uma em a menor, a qual foi abordada e com ela foram apreendidas duas armas de fogo, um revólver calibre 38 com capacidade para seis tiros e com uma munição intacta, e um revólver calibre 32 também com capacidade para 6 tiros.





Em desfavor da adolescente foi realizado apenas um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), compatível ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em seguida foi liberada devido sua menoridade.