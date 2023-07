Túmulo é violado e cabeça de mulher é arrancada do corpo; saiba detalhes

O túmulo onde foi sepultado o corpo da pensionista Sabrina Tavares de Almeida, de 31 anos, foi violado e os vândalos removeram a cabeça. O corpo está enterrado no Cemitério Iguaçu Velho, em Nova Iguaçu, há oito meses.





De acordo com informações, os vândalos deixaram uma tigela de barro utilizada em trabalhos religiosos, com garrafas de bebidas e papéis no lugar da cabeça. Segundo o administrador do cemitério, na madrugada entre 16 e 17 de março, data em que o crime teria acontecido, contou aos policiais que não viu nada de estranho nesse dia.





Sabrina foi assassinada enquanto dormia em sua casa após um homem efetuar os disparos. De acordo com as investigações, o suspeito de cometer o asssinato é o ex-cunhado da vítima e o motivo seria um imóvel deixado pelo seu ex-marido.





(Bnews)