Violência: Sobral tem aumento de 100% em homicídios com arma branca

Com o triplo homicídio ocorrido em Rafael Arruda, praticado com uma faca, o número que já ultrapassava o mesmo período de 2022, inflou os dados

Os números de homicídios praticados com arma branca, ou seja, faca, teve aumento de 100%, em Sobral, comparado ao mesmo período de 2022, de acordo com um levantamento feito pelo Portal Paraíso. Os dados são um conjunto de informações tirados das estatísticas de homicídios da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e o acompanhamento das ocorrências na cidade de Sobral nos últimos 10 dias.





De janeiro a julho de 2022 quatro pessoas morreram vítimas de ataques com arma branca. Já em 2023 o número subiu para oito com o triplo homicídio ocorrido em Rafael Arruda na noite dessa segunda-feira (24).





As informações não são confirmadas pela SSPDS que ainda não consolidou os números de homicídios de julho. A última atualização do órgão foi do crime que aconteceu dia 16/7 quando um jovem de 23 anos foi alvejado à bala no bairro Tamarindo e morreu no dia seguinte no hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Já os outros homicídios ocorridos depois, ainda não estão inclusos nos dados da Secretaria de Segurança que deverá atualizar em agosto.





Por três dias consecutivos, Sobral viveu momentos de terror com saldo de cinco homicídios ocorridos nos dias 22, 23 e 24/7. No sábado (22) o comerciante identificado como Paulo Roberto da Silva Ximenes, 42, foi assassinado em seu estabelecimento comercial, no distrito de Salgado dos Machados, por dois homens em uma motocicleta modelo Bros de cor vermelho.





Já na madrugada do domingo (23), por volta das 3h, um jovem identificado como João Gabriel Melo de Paiva de 25 anos foi morto no bairro Sinhá Saboia. E na segunda-feira (24), aconteceu o triplo homicídio no distrito de Rafael Arruda, quando um indivíduo usou uma faca para matar Raimundo Nonato Arruda, 59, Anastácio Amorim Arruda, 65, e Manoel Filho Brito, 58.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso