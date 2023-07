POLICIAIS CIVIS DA DDM DE SOBRAL CUMPREM DOIS MANDADOS DE PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, com apoio da Delegacia Regional de Tianguá, deu cumprimento na tarde de hoje, 03.07.2023, a 02 (dois) Mandados de Prisão Preventiva pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável.





O primeiro caso trata-se de estupro de vulnerável ocorrido em Abril de 2021, quando foi vítima uma, criança, na época com 7 (sete) anos de idade, a qual sofreu atos libinosos praticados pelo próprio tio, o homem de iniciais A.M.M., de 53 anos de idade.





O investigado estava foragido da cidade de sobral, o que foi um dos fundamentos para a representação pela prisão preventiva, que foi concedida pelo Judiciário e cumprida na data de hoje por policiais civis da Delegacia Regional de Tianguá, pois após levantamentos feitos pelos policiais civis da DDM Sobral, foi obtida a informação de que o investigado se encontrava na cidade de Tianguá, momento em que foi pedido apoio, tendo os policiais da citada Delegacia Regional conseguido identificar e capturar o suspeito, que foi conduzido para a unidade prisional de Sobral.





O Segundo caso trata-se de um crime de importunação sexual ocorrido em abril de 2023, no Centro desta cidade, quando o investigado de iniciais R.E.S, de 33 anos de idade, tocou nas nádegas de uma vendedora de chips de operadora telefônica, fato que foi noticiado nesta delegacia, dando início à investigação criminal.





Devido à gravidade do caso e como o investigado responde por diversos procedimentos criminais como furtos, tentativa de furto e lesão corporal, representamos por sua prisão preventiva, a qual foi deferida Judicialmente e cumprida na data de hoje, momento em que o suspeito foi encaminhado para a unidade prisional de Sobral.