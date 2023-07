O novo Clube de Amigos São Domingos está com novidades INCRÍVEIS!

Temos novos brindes exclusivos do Grupo São Domingos, que você acumula pontos por meio do abastecimento do seu veículo, compras na SD Mais e serviços na SD Pneus!





Os pontos obtidos até o dia 31/03/2022 tem 12 meses de validade, e os pontos até 01/04/2022, tem 18 meses de validade. A perda dos pontos acontece se você deixar de pontuar até o período de 90 dias, assim, seu cadastro é bloqueado automaticamente. E completando o seu cadastro, você garante pontos bônus, então já corre para fazer o seu no nosso site: