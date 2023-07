Executiva nacional humilha Cid e mantém controle do PDT nas mãos de André Figueiredo

A executiva nacional do PDT aprovou, por 7 votos a zero, e duas abstenções, a intervenção do partido no Ceará e avocou para si a gestão do PDT cearense para Brasília. A reunião, realizada nesta segunda-feira (3), na sede nacional do partido, na Capital Federal.





A aprovação da intervenção foi vista como uma resposta às movimentações do senador Cid Gomes (PDT) para assumir a presidência estadual da legenda, substituindo André Figueiredo (PDT). Com a decisão tomada nesta segunda, o encontro do diretório estadual do partido, que aconteceria nesta sexta-feira (7), está cancelado.





A reunião teve um clima tenso. Cid ouviu calado um discurso virulento do irmão, Ciro Gomes (PDT), que participou da reunião de forma virtual, onde o ex-presidenciável voltou a repetir que foi traído pelo senador, classificando a atitude como uma “facada nas costas”.





Em tempo





A Cid Gomes só restou deixar o PDT e se filiar ao Podemos ou ao PSB. Não há mais espaços no PDT. Ciro Gomes entende assim.





Em tempo II





Cid Gomes perdeu. Ciro Gomes não quer mais conversa com o irmão. Acabou essa história de oligarquia Ferreira Gomes.





Em tempo III





André Figueiredo é o homem forte do PDT cearense. Prefeitos podem se desfiliar. Deputados federais e estaduais não terão vida fácil. Se saírem, perdem os mandatos.





