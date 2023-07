PT planeja homenagear urna eletrônica em sessão solene na Câmara

Os parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados estão planejando uma sessão solene para homenagear os ‘desenvolvedores e apoiadores’ da urna eletrônica. O deputado Alencar Santana (PT-SP) liderou a proposta da sessão, recebendo o apoio do líder do PT na Casa, Zeca Dirceu (PT-PR).





Os parlamentares do PT argumentam que os apoiadores e desenvolvedores da urna eletrônica ‘reforçaram nossa democracia’.





Os deputados esquerdistas afirmam no pedido que ‘o sistema de votação informatizado no Brasil, através da urna eletrônica, tem sido constantemente bombardeado com críticas, fake news e desinformação. Após as eleições de 2018, esses ataques ficaram mais intensos. A confiabilidade e a possibilidade de auditoria da urna eletrônica foram questionadas, inclusive pelo próprio presidente da República.’





Os parlamentares citam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ex-ministro Carlos Velloso, que estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral durante a implementação do voto eletrônico, como algumas das figuras envolvidas no desenvolvimento da urna.





(Hora Brasília)