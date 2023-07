Radialista e familiares ficam feridos durante incêndio na Cohab II, em Sobral

Três pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas, durante a tarde desta quarta-feira (12), após um incêndio em uma casa, localizada na rua Santa Edwiges, no bairro Cohab II, em Sobral.





De acordo com informações apuradas pelo Sobral Portal de Notícias, o incêndio aconteceu na residência do radialista Ademir Sousa, ex-repórter do SPN e da Rádio Coqueiros Fm.





Ele, a esposa e uma criança estavam em casa quando houve um vazamento de gás, seguido de um incêndio. A cozinha do imóvel rapidamente ficou tomada pelas chamas, que destruíram diversos eletrodomésticos e deixaram os moradores feridos.





Duas das vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa. Já a criança foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas. De acordo com a Santa Casa, Ademir e a esposa, identificada como Ana Célia de Sousa, foram atendidos e aguardam transferência para uma unidade hospitalar de Fortaleza.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e conseguiu apagar o incêndio.





Fonte: Sobral Portal de Notícias