Governo quer taxar usuários de internet para bancar agência de cibersegurança

Saiba qual será o valor pago por internautas para ter acesso à rede.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) fez uma proposta de Política Nacional de Segurança Cibernética, que prevê a criação de uma agência para melhorar a governança da atividade. O custo foi estimado em R$ 600 milhões em cinco anos. De acordo com a proposta, a taxa de cibersegurança, chamada de TCiber no estudo, vai representar 1,5% do valor pago por internautas para ter acesso à rede. Segundo o GSI, uma pessoa que gasta R$ 70 por mês com internet, por exemplo, pagará uma taxa de R$ 1,05.





A cobrança da tarifa renderia R$ 581,9 milhões por ano aos cofres públicos, estimou o gabinete. Para fazer a previsão, o GSI considerou os 157,7 milhões de usuários da internet atualmente no Brasil e que gastam em média R$ 25 por mês com o serviço.





"Esta política vem sendo estudada", disse o ministro do GSI, general Marco Antonio Amaro dos Santos, à Folha de S.Paulo. "Esperamos que, neste ano, seja apresentado ao Congresso. O Congresso terá de estudar se existem outras fontes para serem utilizadas para sustentar a criação dessa agência", acrescentou.





O texto foi apresentado aos ministérios da Justiça (Flávio Dino), da Fazenda (Fernando Haddad), do Planejamento (Simone Tebet), de Ciência e Tecnologia (Luciana Santos) e de Gestão (Esther Dweck). Passará pela Casa Civil (Rui Costa) e, depois, será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Via Brasil247