Senador diz que reforma tributária "é a pior da História" e "um horror"

Travada na Câmara dos Deputados pela falta de consenso entre os parlamentares, a proposta de reforma tributária também sofre críticas na outra Casa Legislativa. Entre senadores, que vão apreciar o texto que for aprovado pelos deputados, o projeto é duramente criticado.





O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) não economizou nas críticas ao avaliar o texto.





“Esta reforma é muito mal feita. É a pior proposta de reforma tributária feita em toda a História do Brasil. É um horror. E estão com uma pressa danada de empurrar isso goela abaixo”, avaliou o senador, que é líder do Podemos no Senado.





O parlamentar também criticou a falta de discussão sobre o texto.





“(O governo deve estar) morrendo de vontade de arrecadar mais, porque vai aumentar preço de alimentos, de escola, do setor de serviços”, concluiu.





Mesmo entre aliados a proposta é criticada. Eduardo Braga (MDB-AM) chegou a declarar que a proposta pode acabar “paralisando a economia, ao contrário de incentivar”.





Ao destacar “incertezas, dúvidas e insegurança jurídica”, Eduardo Braga disse que ouviu a bancada do Amazonas, que avaliou o texto “com grandes preocupações”.





(Diário do Poder)