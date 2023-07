TRAGÉDIA: Acidente mata a cantora Vivi Araújo aos 22 anos

Vivi Araújo, cantora de 22 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (30) após sofrer um acidente de carro em Goiás. Segundo testemunhas, a também radialista perdeu o controle do veículo ao passar sobre uma lombada e acabou colidindo com a parede de um viaduto. Com o forte impacto da batida, a jovem promessa da música foi jogada para fora do carro.





A notícia foi confirmada pela Luziânia FM, rádio em que a cantora trabalhava: “É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa queria Vivi Araújo! Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!”, escreveu o veículo de comunicação por meio de seu perfil oficial no Instagram.





De acordo com um conhecido da cantora, Vivi Araújo voltava de uma apresentação quando a tragédia aconteceu. Segundo informações prévias, o Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado instantes após o grave acidente, porém, a artista não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo pouco tempo depois.





(Meio Norte)