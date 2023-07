Homem adquire farda de PM e se apresenta no Batalhão de Ariquemes como sargento de PE; Farsa é descoberta e ele é detido

Um homem identificado como Rosildo Euzébio de Araújo Sousa, se apresentou fardado nesta quarta-feira (29), no 7º Batalhão da Polícia Militar de Ariquemes, se intitulando 1°Sargento da PM lotado na 1ª companhia de Olinda no estado do Pernambuco.





O farsante obteve êxito a princípio, por apresentar bons argumentos e estar munido de farda daquele estado, cinto de guarnição contendo algemas, faca, bastão, coldre e boina.

Na ocasião ele argumentou aos policiais locais, que estaria em Rondônia cumprindo missão, e utilizando-se da prerrogativa do cargo, passou a manter contato com militares, inclusive com o comandante do 7º BPM-RO. Rosildo chegou a ser apresentado aos militares de serviço e participou da parada diária, onde é feita a preleção aos militares antes do início do serviço do expediente.





O farsante ainda conseguiu adentrar a diversas repartições do Batalhão, inclusive áreas de acesso restrito.





Com o passar do tempo, alguns policiais começaram a desconfiar e em consulta a PM de Pernambuco, descobriram a farsa, neste momento Rosildo já havia saído do quartel, e passou a ser procurado.





Durante o ingresso a sua captura, a PM de Ariquemes foi até uma loja de artigos militares da cidade, e ficou sabendo que Rosildo havia tentado adquirir uma farda da instituição PM-RO, porém como foi negado à venda devido ser material de comercialização restrita, ele adquiriu alguns objetos que são de venda permitida a qualquer pessoa, sendo uma tonfa, cantil, porta-cantil e camiseta de cor preta contendo a bandeira do estado de Rondônia.





Em diligencias pela cidade uma guarnição da PM logrou êxito em localiza-lo, ao ser abordado, este informou que possuía documentos comprobatórios, feito então deslocamento até sua residência, onde este apresentou alguns papéis com características de certificados constando seu nome como beneficiário do título de Capelão Militar, expedido por UNIPAS CAPELANIA INTERNACIONAL, datado de 07 de outubro de 2017, na cidade de Goiânia-GO, com Brasão da Polícia Militar de São Paulo e Exército Brasileiro, além de vários distintivos e listéis de uso policial, como também a farda que utilizara durante sua apresentação no 7º BPM.





Tendo em vista a fraude praticada pelo conduzido quando apresentou-se naquela unidade militar, foi dado voz de prisão ao conduzido pela prática de fraude prevista no artigo 307 do código penal (Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem), e apresentado a UNISP da cidade.









Quem é Rosildo?





Conforme apurado em postagens em suas Redes Sociais em especial no aplicativo Kwai, (@Rosildo Capelão), hora ele se apresenta como pastor evangélico missionário, tendo até gravado CD, e hora Policial Militar.





Via Jaruonline