VIOLÊNCIA SEM FIM EM CAMOCIM: LATROCÍNIO É REGISTRADO NA LOCALIDADE DE BRACINHO

A polícia registrou um crime de latrocínio (roubo seguido de assassinato), durante a manhã deste domingo, 09, em Camocim. Este foi o primeiro crime deste tipo no ano de 2023 em nosso município e o 25º crime violento letal no ano.





Segundo informações, por volta das 05h30 deste domingo, 09, pm’s do P.O.G. do Parazinho receberam uma denúncia de populares de que na localidade do Bracinho, zona rural de Camocim, havia sido encontrado um homem morto.





Rapidamente foi acionada uma equipe policial ao local onde localizaram um homem identificado como Tadeu o qual relatou que era por volta das 03h da manhã, ele e um amigo identificado como Manoel Cassimiro de Vasconcelos Filho, 52 anos, residente na localidade da Tiaia de Baixo, zona rural de Granja, trafegavam cada um em uma moto e voltavam de uma festa ocorrida na localidade de Pedra Branca, Camocim, quando foram acompanhadas por 3 homens em duas motos que anunciaram o assalto.





Rapidamente a testemunha pegou outra estrada e conseguiu fugir, ficando no local apenas a o Sr. Manoel. Momentos depois, Tadeu retornou ao local e encontrou apenas o material de trabalho do Sr. Manoel, que trabalha com bancando jogo de caipira (dados) em festas. Como não encontrou o Sr. Manoel, Tadeu pegou sua banca de jogo e levou para sua casa. Já por volta das 03h30, uma pessoa que passava nas proximidades do ocorrido avistou o corpo do Sr. Manoel na beira da estrada e acionou o policiamento.





De acordo com a polícia, os assaltantes mataram a vítima a tiros e levou sua moto Honda Cg 125 Fan KS 2011, preta e placa: OCB 3487, e ainda levaram a sua bermuda. Após análise da perícia, verificou-se que a vítima foi morta com um disparo de revólver calibre 38 na altura das costas. Ao lado do corpo da vítima havia uma carteira com a quantia de R$ 2.035,00, que foi entregue aos familiares da vítima. A polícia acredita que, com a escuridão, os assaltantes não encontraram a carteira com o dinheiro. Uma equipe do P.O.G. do Parazinho fez o isolamento do local até a chegada da Pefoce e do rabecão que conduziram o corpo da vítima ao IML de Sobral. Equipes policiais de toda região realizam diligências a procura dos bandidos.





Com informações de Camocim Polícia 24h