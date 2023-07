Polícia encontra cerca de 200 celulares em veículo após PM rastrear iPhone

Policiais civis e militares encontraram, na manhã deste sábado (9), cerca de 200 aparelhos celulares no interior de um carro aprendido na residência de uma guarda municipal em Fortaleza.





O veículo que continha os celulares foi rebocado no dia 24 de junho, após um policial militar rastrear o seu aparelho celular, modelo iPhone, que havia pedido no dia 15 de junho. Com o rastreio do aparelho, ele chegou até o veículo, estacionado na vaga pertencente a uma guarda municipal.





A polícia só conseguiu neste sábado a autorização para abrir o veículo.





De acordo com um policial ouvido pelo g1, o suspeito possuía um aparelho para clonar iCloud, sistema de armazenamento de arquivos de aparelhos modelo iPhone.





Resumo do caso:





Um policial militar perdeu o aparelho celular, modelo iPhone, em 15 de junho

Ele rastreou o aparelho e chegou à residência de uma guarda municipal, um condomínio no Bairro Parquelândia, em Fortaleza, em 24 de junho

O policial entrou no condomínio e viu o aparelho dele em um veículo estacionado, onde estavam também várias outras caixas de celulares, que ele considerou um "material suspeito"

A dona do veículo se recusou a abrir o carro, alegando que havia perdido a chave

O veículo foi guinchado e levado a uma delegacia, onde se encontra recolhido e ainda fechado, com celulares no interior

Sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), confirmou ao g1 que, o carro foi apreendido, no Bairro Parquelândia. A pasta disse que o veículo foi levado para o 10º Distrito Policial (unidade plantonista), após um aparelho celular que havia sido perdido ser rastreado e a localização apontar que o eletrônico estava dentro do automóvel.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada, acompanhou o cumprimento do mandado e colheu os primeiros indícios que irão subsidiar as investigações.





No interior do carro, diversos aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e outros materiais foram apreendidos. O 27º Distrito Policial (DP) realiza investigações para concluir o caso.









Filha de procurador federal

Na ocasião, a guarda municipal, que é filha de um procurador federal da República, ao ser abordada pelos agentes deu um nome falso e disse que o carro pertencia ao marido dela. A equipe solicitou que a guarda abrisse o veículo ou chamasse o companheiro dela para fazer isso, mas a agente se recusou, alegando que não havia encontrado a chave do carro e o automóvel foi rebocado.





Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado no 10º Distrito Policial (DP). O marido da guarda municipal foi notificado para comparecer à delegacia e apresentar esclarecimentos sobre o fato, mas ele não apareceu.





Ainda conforme a corporação, por conta disso, foi instaurado um inquérito para que as circunstâncias sejam investigadas e as medidas legais cabíveis ao fato sejam adotadas no âmbito da Polícia Judiciária.





A guarda municipal dona da vaga de garagem onde o carro com o celular do PM estava é servidora da Prefeitura de Itaitinga, mas desde maio de 2022 foi cedida para a Prefeitura de Caucaia, como consta no Diário Oficial de Itaitinga.





No dia do ocorrido, ela acionou advogados e entrou em contato com o pai procurador para tentar impedir a ação da polícia, segundo testemunhas.









Aparelho rastreado





Conforme o policial relatou aos agentes que atenderam a ocorrência, há alguns dias ele fazia o rastreamento do celular e a última localização do equipamento se deu no prédio, o que o fez acionar uma equipe da corporação. O caso aconteceu no fim de semana dos dias 24 e 25 junho, mas a confusão se tornou na última terça-feira.





Quando os militares chegaram ao endereço, entraram no prédio com autorização do porteiro e do síndico. Durante as buscas, localizaram o celular do agente em um carro estacionado na garagem.





Ao entrar em contato com a proprietária do apartamento responsável pela vaga em que o carro estava, os policiais foram atendidos por uma mulher, que inicialmente deu um nome falso, mas depois foi descoberto que se tratava de uma guarda municipal de Itaitinga, que alegou que o automóvel pertencia ao marido dela.





