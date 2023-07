No Downdetector, que reúne falhas de sites e aplicativos, houve um pico de 44 mil reclamações de usuários no Brasil. Outros países, como França, Reino Unido e Estados Unidos também enfretaram problemas.





O WhatsApp começa a voltar a funcionar após queda global na tarde desta quarta-feira (19). Por volta das 17 horas, usuários não conseguiam mais enviar mensagens tanto na versão Web quanto no aplicativo.





NoTwitter, há relatos de que aparece a mensagem "conectando" quando a mensagem seria enviada, juntamente a um relógio.





A falha também foi observada em outros países, como o Reino Unido, com 177 mil reclamações, Estados Unidos, com 34 mil reclamações, e França, com 209 mil reclamações.





Já no Twitter, mais de 419 mil publicações citam o WhatsApp.





