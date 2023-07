ABSURDO: Mãe mergulha filha de 3 anos na banheira para acabar com "birra"; VEJA VÍDEO

A influenciadora lusitana Joana Mascarenhas gerou polêmica ao relatar nas redes sociais uma tática controversa para acalmar sua filha de três anos em caso de “birra”. Segundo ela, mergulhar a menina em uma banheira de água fria resolve a situação. As informações são do portal Pleno News.





Joanna gravou um vídeo compartilhando detalhes de como procede. Ela assumiu que já tomou a atitude várias vezes, inclusive com a menina vestida. Ao “focar o cérebro” na água fria, a criança se esquece da pirraça.





– Eu não disse nada. Peguei nela, submergi-a na piscina, até aqui [mostrando o nível do pescoço), aquilo desconcentrou-a. O cérebro foi para outra coisa, estava com frio. Ao tirar o foco da birra, que ela tentava ganhar – ora com quem, com uma taurina -, ela percebeu que “caramba vou perder sempre”. Ela não faz uma birra na piscina há mais de dez semanas – contou.





As declarações revoltaram internautas e entraram no radar do Ministério Público de Portugal, que vai investigar a influencer por maus-tratos e violência doméstica. A informação foi confirmada pelo órgão nesta quarta-feira (19). As falas de Joanna foram na semana passada.





O inquérito ocorre na Seção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa.





Confira o vídeo:

Mistura de Pavlov com tratamento de doença funcional 👌 #JoanaMascarenhas pic.twitter.com/Pe4TAikntf — André (@OAndrePa) July 14, 2023