Média de viagens de Lula ao exterior é o dobro dos antecessores

O presidente Lula é o detentor de um recorde que dói no bolso de quem paga impostos: viagens ao exterior nos primeiros 7 meses de governo, sempre em hotéis de alto luxo. Até agora, foram 15 vezes flanando mundo afora desde a posse em 1º de janeiro. O número iguala o próprio recorde de 2007. Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, juntos, têm a média de 6 viagens entre janeiro e julho. A média de Lula chega a 14.





Faz as contas





As viagens de Lula em 2023 superam com folga as sete de Bolsonaro, Temer e Dilma. E são cinco vezes mais viagens do que Collor fez.





Passaporte





Longe de alcançar as milhas de Lula, FHC foi o segundo presidente que mais viajou, nove países no mesmo período do segundo mandato, 1999.





Sempre ele





Só um governo se iguala ao Lula3, e é o dele mesmo, o Lula2. Na sequência, o primeiro mandato de Lula, com 13 viagens internacionais.





Avião de bilionário





No primeiro ano que chegou ao Planalto, Lula mandou trocar o avião presidencial e fez ao menos uma viagem internacional por mês.





(Diário do Poder)