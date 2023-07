EM BRUXELAS: Lula repete fake news e diz que Dilma sofreu "golpe"

O presidente Lula participou da reunião de cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União Europeia em Bruxelas, na Bélgica. Em seu discurso, ele mencionou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 como um "golpe". Lula ressaltou a importância da reunião, que conta com a participação de líderes da Europa, América Latina e Caribe, para discutir acordos e ações conjuntas entre os continentes, além de fortalecer as relações do Brasil com o mundo. Essa nova menção ao golpe ocorre em meio a negociações para entregar ministérios a partidos do Centrão, que apoiaram o impeachment. Anteriormente, Lula já havia comentado sobre a importância de não permitir golpes políticos no país e destacou a retomada de uma nova era para o Brasil. Ele também mencionou o componente machista no golpe sofrido por Dilma em 2016.





(Veja)